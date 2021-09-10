В Сирии погиб российский военнослужащий

Российский военнослужащий погиб в Сирии при взрыве на дороге. Машина с россиянами проверяла дорогу перед колонной с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Инцидент случился в сирийской провинции Хомс 9 сентября.

«В ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», – говорится в сообщении министерства.

Военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых скончался несмотря на усилия медиков. Минобороны заверили, что семье погибшего окажут необходимую помощь и поддержку.

Напомним, в начале июня в Сирии при подобных обстоятельствах погиб один военнослужащий из России, а еще трое были ранены. Они проверяли дорогу в провинции Хасеке.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.09.21

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