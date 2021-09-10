Российский турист погиб, сорвавшись со скалы в Абхазии

Российский турист разбился насмерть в горах Абхазии, сообщается на сайте МЧС республики.

Трагическое происшествие случилось в районе Шакуранского водопада, неподалеку от села Захаровка Гулрыпшского района. 35-летний житель города Белебей Республики Башкортостан упал с 40-метровой высоты и погиб.

Спасатели на носилках транспортировали тело погибшего до автодороги и затем на автомобиле доставили в морг Сухумской Республиканской больницы, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Гагре утонул турист из Нижегородской области, купаясь в шторм. А в начале июля в Абхазии за сутки утонули сразу двое российских туристов из-за сильного шторма, еще четверых россиян удалось спасти.

Сухум, Наталья Петрова

Сухум. Другие новости 10.09.21

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