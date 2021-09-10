Более миллиарда рублей потеряли вкладчики Finiko

Сумма ущерба по делу финансовой пирамиды Finiko превысила миллиард рублей. Потерпевшие подали уже более трех тысяч заявлений, сообщили в пресс-службе МВД России.

Полицейские Татарстана передали уголовное дело о мошенничестве через финансовую пирамиду следственному департаменту МВД России. Причиной стало огромное число потерпевших и сумма ущерба.

«Зарегистрировано 3300 заявлений от потерпевших, среди которых жители России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба превышает миллиард рублей», – сообщили в МВД.

Полиция задержала четырех фигурантов, среди которых предполагаемый основатель пирамиды. Все они взяты под стражу на время расследования, а на их имущество, оцененное в 110 млн рублей, наложен арест.

Как сообщал «Новый День», в конце июля в Казани задержали Кирилла Доронина, которого подозревают в основании финансовой пирамиды Finikо. На тот момент сумма известного ущерба составляла около 80 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.09.21

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