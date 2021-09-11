Единственной выжившей после отравления арбузом стало хуже

Выжившая после отравления москвичка стала стабильна настолько, что под свою ответственность выписалась из больницы. Но вскоре ей снова стало плохо, и женщина вызвала скорую. Ее вернули в инфекционное отделение и отправили в реанимацию, передает «Пятый канал».

Результаты анализов показали, что женщина заражена кишечной бактериальной инфекцией, ее происхождение пока не установили. 38-летняя москвичка находится в тяжелом состоянии, ей проводят интенсивную терапию. Медики пока не дают прогнозов на улучшение.

Торговая сеть «Магнит» убрала с прилавков всю поступившую в продажу партию арбузов. Ягоду сняли с продажи до завершения расследований, начатых магазином и Следственным комитетом, сообщил ретейлер.

Всего с продажи сняли около 300 кг арбузов.

По данным издания «Лайф», в магазине 6 сентября проводилась дезобработка. В это время овощи и фрукты оставались на своих местах и даже не были накрыты, то есть на них могло попасть ядовитое средство.

Проверку по факту отравления начало и столичные управление Роспотребнадзора. Специалисты взяли на экспертизу арбузы, а также пробы воды, воздуха, продуктов питания и всех моющих средств в квартире пострадавшей семьи.

«Проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация на контроле», – цитирует ведомство Агентство городских новостей «Москва».

Ведомство открыло горячую линию в связи с ситуацией и принимает сообщения от граждан.

Как сообщал «Новый День», женщина с матерью и дочкой оказались в больнице после ужина с арбузом. Пенсионерка и 15-летняя девочка скончались несмотря на усилия врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проверяет обстоятельства случившегося.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.09.21

Израильские ПВО отразили ракетную атаку со стороны сектора Газа. / Из-за случаев кори США приостановили эвакуацию афганцев. / На войне с террором американские технологические гиганты заработали десятки миллиардов долларов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»