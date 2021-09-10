Смертельное отравление арбузом: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ) после появления информации о смертельном отравлении арбузом, в результате чего погибла женщина и ребенок. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, решение принято по поручению главы ведомства Андрея Стрижова.

По предварительной информации, которую приводит Следственный комитет, после употребления арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребёнок.

«В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на уточнение всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», Три члена одной семьи – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были доставлены в одну из столичных больниц с отравлением. По сообщениям СМИ, накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз, купленный в магазине «Магнит».

Бабушка и внучка скончались. Состояние матери удалось стабилизировать, женщина остается в реанимации.

В торговой сети «Магнит» заявили, что ведут внутреннее расследование в связи с трагическим инцидентом. В компании при этом заверили, все партии арбузов, поставляемых в московский регион, были проверены и признаны безопасными.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.09.21

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