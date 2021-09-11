Трое погибли, шестеро пострадали при взрыве бытового газа в Ельце

Двое взрослых и ребенок погибли при взрыве бытового газа в поселке Солидарность Липецкой области. Еще шестеро получили различные травмы, судьба одного человека остается неизвестной.

Вскоре после полуночи в ночь на 11 сентября взрыв газа в двухэтажном жилом доме полностью разрушил один подъезд. На момент взрыва в 16-квартирном доме находились 25 человек.

Тело первой погибшей, женщины 1971 года рождения, нашли быстро. Позже спасатели обнаружили тела еще одного взрослого и 11-летнего ребенка, пока удалось достать из-под завалов только девочку. По данным спасателей, под завалами может находиться еще один человек.

«Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших усложняет угроза обрушения нависающих конструкций. Спасатели работают со строгим соблюдением техники безопасности», – рассказал источник в экстренных службах ТАСС.

Раненых осмотрели на месте и пятерых доставили в больницу. Один мужчина отказался от госпитализации.

«Пять человек, в том числе один ребенок, в состоянии средней тяжести госпитализированы в елецкую городскую больницу. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в областной администрации.

Выжившие жильцы дома эвакуированы. Их разместили на базе Центра туризма Елецкого района и обеспечат всем необходимым, заверили власти региона. В доме частично обрушилась стена, а перекрытия полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Напомним, 8 сентября случился взрыв бытового газа в подмосковном Ногинске. Семь человек погибли, 17 пострадали, в их числе двое детей.

Елец, Наталья Рязанова

Елец. Другие новости 11.09.21

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