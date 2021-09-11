Под Ельцом пострадавшие от взрыва получат по миллиону рублей и новое жилье

Власти Липецкой области выплатят пострадавшим от взрыва газа гражданам материальную помощь. Поврежденный взрывом дом снесут, а жильцов расселят, сообщили в областной администрации.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов лично прибыл на место происшествия, там и объявил о выплатах за счет средств резервного фонда. 1,5 млн рублей получат семьи погибших, полностью лишившиеся квартиры. При частичном повреждении жилья и утрате близких выплата составит один миллион рублей. Тем, чьи квартиры пострадали частично, заплатят по 500 тыс. рублей.

«Жильцам окажут помощь с переселением за счет бюджета. Это будет либо покупка жилья, либо денежная компенсация. Пока оставшиеся без жилья люди переедут в пункты временного размещения», – добавили в администрации.

Спасатели достали из-под завалов тело третьего погибшего, которое было обнаружено ранее. Поиски еще одного человека продолжаются. Некоторые источники сообщили еще о двух пострадавших, но власти не подтвердили эту информацию.

Прокуратура начала проверку действий должностных лиц и уполномоченных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

«По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования», – рассказали в прокуратуре. На месте взрыва работают криминалисты.

Напомним, в ночь на 11 сентября в двухэтажном доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области прогремел взрыв газа. Три человека погибли, шесть получили различные травмы, судьба еще одного пока неизвестна.

Елец, Наталья Рязанова

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