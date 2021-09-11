Еще семь человек попали в больницу с отравлением из дома на Совхозной в Москве

Бригада сокрой помощи забрала в больницу ребенка и двух взрослых с признаками отравления. Число пострадавших жителей многоквартирного дома на улице Совхозной в Москве увеличилось до восьми человек, пишут «Известия».

Ранее в больницу доставили девочек 12 и 17 лет и их 22-летнего двоюродного брата. Мать семейства тоже чувствовала недомогание, но осталась дома. Вскоре ей снова пришлось вызвать скорую помощь – уже для себя. Все четверо родственников ели арбуз.

Накануне в больницу Москвы доставили пенсионерку и девочку-подростка с тяжелом состоянии с признаками отравления. Они скончались. Их 38-летняя родственница была стабильна и даже отправилась домой, но вскоре ей стало хуже. Все они днем ранее ели арбуз, купленный в магазине крупной торговой сети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по факту смерти двух человек. все пострадавшие проживали в одном многоквартирном доме на улице Совхозной.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.09.21

Поиски пострадавших на месте взрыва газа под Елецком завершены. / Сайт «Областной газеты» разблокирован. / Байден назвал единство силой Америки в годовщину терактов 11 сентября. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»