Поиски пострадавших на месте взрыва газа под Елецком завершены

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте жилого дома в поселке Солидарность в Липецкой области. Предположение, что под обломками может находиться еще один человек, не подтвердилось, сообщили в областной администрации.

Теперь на месте взрыва проводят восстановительные работы. Позже двухэтажку снесут, а жильцов расселят или выплатят компенсацию.

Пятеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизням нет. Все пострадавшие смогут обратиться за помощью к психологам кризисного центра. Органы соцзащиты помогут им получить материальную помощь и собрать детей в школу.

Как сообщал «Новый День», ночью в 16-квартирном доме случился взрыв газа. Три человека погибли: 11-летняя девочка, женщина 1971 и мужчина 1935 годов рождения. Шестеро получили различные травмы, один мужчина отказался от госпитализации.

Елец, Наталья Рязанова

Елец. Другие новости 11.09.21

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