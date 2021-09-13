Стало известно о состоянии выживших при крушении L-410 под Иркутском

Трое пострадавших при падении самолета L-410 в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии. Еще одна женщина после перевязки ушла домой, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

В Казачинско-Ленскую больницу доставили всех 12 пострадавших с места аварии. Одна женщина самостоятельно ушла домой после того, как ей оказали первую помощь. Остальным потребовалось больше внимания врачей.

«Состояние троих пациентов оценивают как тяжелое. Их доставили на лечение в областную больницу в Иркутск. Восемь пациентов продолжат получать медицинскую помощь в Казачинско-Ленской ЦРБ», – рассказали в областном министерстве.

Региональные власти установили суммы выплат пострадавшим и семьям погибших. Так, пассажиры самолета, получившие травмы средней тяжести, получат по 250 тыс. рублей, легкие травмы, – 100 тыс. рублей.

«Родным погибших выплатим один миллион рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тыс. рублей», – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Следователи рассматривают две основные версии падения самолета: отказ техники или ошибку пилота, сообщили в Следственном комитете России. Специалисты скоро начнут расшифровку записей бортового самописца, который нашли месте аварии.

Следователи уже изучают изъятые в аэропорту документы и допрашивают ответственных за полеты и использование самолета лиц. Экспертам доставлены пробы топлива и технических жидкостей

Как сообщал «Новый День», 12 сентября самолет L-410 компании «Аэросервис» совершал рейс Иркутск-Казачинское. В четырех километрах от места назначения борт совершил жесткую посадку среди леса. Трое пассажиров их 14 погибли, на месте скончался пилот, второй член экипажа выжил.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 13.09.21

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