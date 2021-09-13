Стали известны подробности наезда на москвичку с ребенком

Сбивший двух пешеходов подросток ехал с такой скоростью, что у женщины с ребенком не было шансов увернуться. Он старался объехать дерево, но даже не пытался тормозить, передает «Вести.ру» со ссылкой на полицию и очевидцев.

Напомним, вечером 11 сентября иномарка слетела с проезжей части на тротуар и сбила женщину с пятилетним сыном. Оба пострадавших доставлены в больницу. Оказалось, что за рулем сидел 17-летний подросток, который по закону не может получить водительские права.

Специалисты не нашли на тротуаре следов торможения, и проследили часть пути лихача, опираясь на показания очевидцев. Подросток намного превысил скорость и побоялся не вписаться в поворот и попасть в дерево. Поэтому вывернул руль и вылетел на тротуар.

Женщина получила черепно-мозговую травму, а ее сын – множественные переломы и травму головы. Мальчик оказался прямо под машиной, теперь он в тяжелом состоянии. Подросток вышел из ДТП невредимым.

В отношении бесправника возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в столичной прокуратуре. Кроме того, родителей несовершеннолетнего лихача могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.09.21

Глава МИД РФ высказался о задержании россиянина в Праге. / В самое сердце: в Кургане молодая женщина изрешетила знакомого ножом. / Хакерская атака оставила без света жителей Венесуэлы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»