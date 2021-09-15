ЕСПЧ присудил россиянке 7500 евро за плохую защиту от кибернасилия

Европейский суд по правам человека встал на сторону россиянки Валерии Володиной по делу о кибернасилии. Суд решил, что российские правоохранители не смогли защитить ее от преследования и расследовать дело.

По версии Володиной, ее бывший парень С. публиковал в интернете ее интимные фотографии, присылал сообщения с угрозами ей и ее родственникам. И даже подбрасывал девушке в машину и сумку GPS-трекер, чтобы следить за тем, где она бывает. Сам С. подтвердил, что разместил фото бывшей девушки, чтобы ее вернуть, пишет «Коммерсантъ».

Володина несколько раз обращалась в полицию. Заявление о слежке пролежало без ответа три года, и лишь потом Володиной пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

Жалобу о публикации снимков полиция несколько раз перебрасывала между отделениями, якобы в поисках места жительства С. В марте 2018 года полиция все же начала расследовать нарушение неприкосновенности частной жизни. Но результатов не было, и через два года дело прекратили из-за истечения срока давности.

ЕСПЧ решил, что у России были инструменты, чтобы остановить кибернасилие и эффективно расследовать дело, но их не применили. Теперь Россия должна выплатить Володиной 7500 евро.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году Володина уже отсудила у России компенсацию за отказ возбудить дело о домашнем насилии. Вслед за ее делом ЕСПЧ рассмотрел еще несколько, встав на сторону россиянок.

Страсбург, Наталья Рязанова

Страсбург. Другие новости 15.09.21

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