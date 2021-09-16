Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки под Орлом

Арестованный по делу о педофилии житель Орловской области оказался фигурантом в деле об убийстве девятилетней девочки. Школьница была в розыске три месяца, а ее тело накануне нашли в подвале собственного дома, рассказали в пресс-службе МВД России.

Заявление о пропаже поступило 18 июня, когда девочка ушла гулять во двор и не вернулась. В день исчезновения сосед купил ей и еще нескольким ребятам мороженое, рассказала другая соседка. Почти три месяца более 300 правоохранителей, волонтеров искали школьницу, обследовав окрестные леса и дно реки,

Тело девочки нашли глубоко закопанным в подвале многоквартирного дома, в котором жила ее семья. Следователи предположили, что она была убита, и заподозрили 61-летнего соседа жертвы. Мужчина уже находится под стражей за насильственные действия сексуального характера над другой несовершеннолетней. Теперь его официально задержали по делу об убийстве, возбужденному по заявлению отца школьницы.

По данным РЕН-ТВ, задержанный сосед может быть причастен еще к четырем подобным случаям, произошедшим в 1995, 1997, 2005-2006 годах. Теперь следователи проверяют на связь с подозреваемым данные по другим пропавшим детям.

Как сообщал «Новый День», 7 сентября в Кузбассе нашли тела двух пропавших школьниц, которым по пути в школу незнакомец покупал сладости. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве 10-летних девочек.

Орел, Наталья Рязанова

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