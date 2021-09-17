Суд арестовал четырех обвиняемых по делу о призывах к беспорядкам в дни голосования Еще одна фигурантка отправлена под домашний арест

Суд отправил под арест четырех обвиняемых в призывах к беспорядкам на выборах в Госдуму через телеграм-каналы. Еще одна обвиняемая по этому делу помещена под домашний арест.

В Красноярске Железнодорожный райсуд заключил под стражу на два месяца Алексея Яночкина, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на жену арестованного. По его данным, Яночкина задержали накануне, ночь он провел в ИВС. В квартире задержанного провели обыск.

Басманный суд Москвы арестовал еще трех подозреваемых по делу о склонении к массовым беспорядкам. Под стражей по меньшей мере два месяца проведут Дмитрий Чебанов и Никита Крещук. Чебанова следствие считает лидером движения «Что делать», которое призывало в Telegram участвовать в уличных протестах в связи с выборами, отмечает «Апология протеста». Также под арест отправлена подруга Чебанова Жанна Чернова.

Еще одной фигурантке дела 20-летняя студентка ВШЭ Мария Платонова Басманный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 ноября, сообщил адвокат Аркадий Шиндяпин. По его данным, Платонову задержали накануне, в ее квартире был проведен обыск. После этого девушку увезли на допрос, ночь она провела в изоляторе временного содержания.

Накануне Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) через сеть телеграм-каналов в дни выборов в Госдуму. По версии следствия, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть телеграм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования.

Москва, Красноярск, Наталья Петрова

Москва, Красноярск. Другие новости 17.09.21

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