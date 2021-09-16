СКР возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам в дни выборов в Госдуму

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) через сеть телеграм-каналов в дни выборов в Госдуму. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

По данным следствия, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России «создали сеть телеграм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября».

Как отметила Петренко, эти люди размещали видеоролики, в которых проведенными исследованиями «установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц».

Всем фигурантам будут предъявлены обвинения по вышеуказанной статье УК РФ, добавила она, отметив, что следствие готовит ходатайства в суд об аресте подозреваемых.

По информации СКР один из фигурантов дела – активист и основатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов. Имена других подозреваемых не раскрываются.

Москва, Наталья Петрова

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