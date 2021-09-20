Под Воронежем грузовик врезался в микроавтобус и отправил в больницу 12 человек

Двое подростков и 10 взрослых пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом. Грузовик не пропустил машину с пассажирами, и ее отбросило на КамАЗ, рассказали в областном УМВД.
Авария случилась около 20:45 часов 19 сентября на 758-м км трассы «Дон» в Богучарском районе. Shacman и Mercedes-Benz Sprinter двигались от Москвы к Ростову-на-Дону. При повороте грузовик не пропустил микроавтобус, и тот врезался в большегруз. От удара микроавтобус отбросило на разделительную полосу и стоящий КамАЗ.
«12 пассажиров Mercedes-Benz Sprinter, среди которых двое детей 12 и 17 лет, трое мужчин в возрасте 34, 45 и 64 лет, а также семь женщин в возрасте от 18 до 63 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести», – пояснили в полиции.
Всех пострадавших доставили в больницу. Инспекторы проверяют обстоятельства аварии.
Напомним, двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения микроавтобуса и легковушки на автотрассе в Тамбовской области. Все погибшие ехали в легковой машине. Еще девять человек получили различные травмы.
Воронеж, Наталья Рязанова
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