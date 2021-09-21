Ространснадзор находил нарушения у владельца разбившегося под Иркутском L-410

Ространснадзор выдал компании «Аэросервис» 14 предписаний после найденных нарушений. Всего за время работы авиаперевозчика у него выявили 117 нарушений, сообщили в ведомстве.

Специалисты представили статистику с 2010 года по настоящее время. Дважды владельца самолета L-410 проверяли планово, а по итогам 13 сотрудников были привлечены к административной ответственности.

«С учетом внеплановых контрольных мероприятий выявлено 117 нарушений, выдано 41 предписание, четыре предостережения», – цитируют «Известия» сообщение Ространснадзора.

Как сообщал «Новый День», 12 сентября в тайге аварийно сел самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, включая двух членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб пилот и трое пассажиров, 11 человек доставлены в больницу. Следователи рассматривают две основные версии: отказ техники и ошибку пилота при заходе на посадку.

Москва, Наталья Рязанова

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