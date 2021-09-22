На борту лайнера British airways умерла пассажирка

Лайнер компании British airways вынужденно приземлился в аэропорту Ташкента. Одной из пассажиров неожиданно стало плохо, и она скончалась на месте.
«Boeing-777 авиакомпании British airways совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки», – цитирует сообщение воздушного порта РИА «Новости».
Самолет выполнял рейс из Исламабада в Лондон, но полет прервался в Узбекистане. По предварительным данным, у женщины случилась остановка сердца, точный диагноз и причины предстоит выяснить. В аэропорту не уточнили гражданство умершей.
Остальные пассажиры готовы продолжить путь. Пока они находятся в одном из терминалов воздушного вокзала, но в ближайшее время вылетят в Лондон.
Напомним, 20 сентября самолет рейса Анталья-Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Сочи по той же скорбной причине. Женщине стало плохо во время полета, она скончалась до прибытия в аэропорт несмотря на оказанную первую помощь.
Ташкент, Наталья Рязанова
Ташкент. Другие новости 22.09.21
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