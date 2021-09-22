В Перми выросло число пострадавших при стрельбе в университете

Во время стрельбы в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ) пострадали 43 человека, а не 24, как сообщалось ранее. Двенадцать из них проходят лечение в трех стационарах города. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В тяжелом состоянии находится один пациент – устроивший стрельбу 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров, который был тяжело ранен во время задержания. Накануне ему ампутировали часть голени. «Он в крайне тяжелом состоянии… Состояние нестабильное крайне тяжелое», – сообщила Крутень (цитата по «Интерфаксу»). Ранее об ампутации нападавшему голени сообщили телеграм-каналы.

По ее словам, врачи оценивают состояние остальных пациентов – как 11 человек, которые находятся в больницах, как и тех, кто лечится амбулаторно, как удовлетворительное.

Нападение на университет в Перми произошло утром 20 сентября. В результате стрельбы погибли 6 человек. Нападавшего ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место происшествия вместе с коллегой. Минздрав РФ сообщал о 24 пострадавших, семеро из них накануне спецбортом МЧС РФ были доставлены на лечение в Москву.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился осуществить выплаты семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в пермском вузе. Членам семей, детям и родителям погибших выплатят по 1 млн рублей. Тем, кто получил травмы тяжелой и средней тяжести, выплатят по 400 тыс. рублей, за легкие травмы компенсация составит 200 тыс. рублей. Об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в бойне ранее объявили власти региона. Сообщалось, что семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей направят тем, кто получил травмы.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 22.09.21

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