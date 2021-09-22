Житель Якутии оштрафован на полмиллиона за искру от бензопилы

Житель Сунтарского района Якутии приговорен к обязательным работам за неосторожное обращение с огнем, которое вызвало лесной пожар. Суд назначил ему и штраф в размере полумиллиона рублей, сообщили в республиканской прокуратуре.

Обвинение доказало, что в конце мая якут заготавливал сырье в местности «Бэрэ», в пяти километрах от села Тюбяй. Во время работ с бензопилой от нее отлетели искры и подожгли сухую траву. Огонь быстро распространился и повредил лес на площади в 996 га. Пожар так разросся, что подошел на три километра к селу Шея.

Следователи оценили ущерб лесному массиву в полмиллиона рублей, которые взыскали с осужденного по ч. 2 ст. 261 УК РФ. мужчине также придется отработать 240 часов в пользу государства.

Как сообщал «Новый День», в августе в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров, которые угрожали населенным пунктам. Аэропорт Якутска на несколько дней приостанавливал работу из-за сильной задымленности. По той же причине власти на время запретили судоходство по реке Лена.

По данным МЧС, за минувшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 3,7 тыс. га. Днем ранее от огня освободили 117,3 тыс. га, и уже несколько дней не регистрируют новые пожары.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 22.09.21

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