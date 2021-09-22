Пенсионер и его четырехлетняя внучка погибли в лобовом ДТП в Воронеже

Два человека погибли при лобовом столкновении двух легковушек в Воронеже. 69-летний водитель ВАЗ-21053 и его четырехлетняя внучка погибли на месте, рассказали в региональном УМВД.

Авария случилась около 16:00 часов 21 сентября, но подробности стали известны только сегодня. В районе дома №43 по улице Минской пенсионер выехал на встречную полосу и тут же врезался в иномарку. Удар был такой силы, что мужчина и его внучка погиби на месте.

За рулем Nissan Qashqai находилась 63-летняя женщина. Она получила серьезные травмы и доставлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, 17 сентября пьяный водитель КамАЗа с прицепом налетел на место другого ДТП на трассе под Воронежем. В итоге массовой аварии трехлетний ребенок и трое взрослых мертвы, водитель грузовика и еще одна женщина доставлены в больницу.

Воронеж, Наталья Рязанова

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