Число пострадавших в ДТП под Калугой увеличилось до 15 человек

Одна из пострадавших в аварии с микроавтобусом в тяжелом состоянии доставлена в калужскую больницу. Еще 14 человек получили черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Среди них беременная женщина, сообщили в больнице №8 Обнинска.
Ранее сообщалось о минимум десяти пострадавших при ДТП на трассе в Жуковском районе Калужской области. На месте работали четыре бригады скорой помощи. Люди получили травмы, когда легковая машины столкнула микроавтобус с дороги, тот слетел в кювет и перевернулся.
«Троих пациентов госпитализировали сразу: одного в отделение анестезиологии и реанимации, двоих в отделение травматологии. Беременная женщина получила легкие травмы, от госпитализации отказалась», – пояснили в пресс-службе больницы.
Врачи уточнили, что двое пострадавших были в тяжелом состоянии, одну женщину пришлось переправить в Калугу. Большинство пассажиров микроавтобуса получили небольшие травмы и отказались оставаться в больнице. Им оказали первую помощь и отпустили.
Водитель микроавтобуса не пострадал. Он вез мигрантов из Средней Азии в миграционный центр в Москве. По его словам, второй водитель уснул за рулем, поэтому врезался в его машину.
«Нива» выехала на встречную полосу. Я отходил от столкновения, но он все равно в меня вписался. Водитель уснул. Уйти возможности не было», – цитирует автолюбителя ГТРК «Калуга».
Виновник аварии тоже остался невредим.
Калуга, Наталья Рязанова
Калуга. Другие новости 22.09.21
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