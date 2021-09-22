Число пострадавших в ДТП под Калугой увеличилось до 15 человек

Одна из пострадавших в аварии с микроавтобусом в тяжелом состоянии доставлена в калужскую больницу. Еще 14 человек получили черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Среди них беременная женщина, сообщили в больнице №8 Обнинска.

Ранее сообщалось о минимум десяти пострадавших при ДТП на трассе в Жуковском районе Калужской области. На месте работали четыре бригады скорой помощи. Люди получили травмы, когда легковая машины столкнула микроавтобус с дороги, тот слетел в кювет и перевернулся.

«Троих пациентов госпитализировали сразу: одного в отделение анестезиологии и реанимации, двоих в отделение травматологии. Беременная женщина получила легкие травмы, от госпитализации отказалась», – пояснили в пресс-службе больницы.

Врачи уточнили, что двое пострадавших были в тяжелом состоянии, одну женщину пришлось переправить в Калугу. Большинство пассажиров микроавтобуса получили небольшие травмы и отказались оставаться в больнице. Им оказали первую помощь и отпустили.

Водитель микроавтобуса не пострадал. Он вез мигрантов из Средней Азии в миграционный центр в Москве. По его словам, второй водитель уснул за рулем, поэтому врезался в его машину.

«Нива» выехала на встречную полосу. Я отходил от столкновения, но он все равно в меня вписался. Водитель уснул. Уйти возможности не было», – цитирует автолюбителя ГТРК «Калуга».

Виновник аварии тоже остался невредим.

Калуга, Наталья Рязанова

Калуга. Другие новости 22.09.21

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