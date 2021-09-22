Десять человек получили травмы в ДТП в Калужской области

Легковая машина столкнула микроавтобус в кювет на трассе А-130 Москва-Малоярославец-Рославль. В итоге как минимум десять человек получили различные травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

ДТП произошло около 8 часов утра на 91-м км автодороги. «Нива Шевроле» и микроавтобус «Мерседес Спринтер» двигались в одну сторону – к Москве. Легковая машина совершила «касательное столкновение» с микроавтобусом, и тот улетел в кювет и перевернулся.

«В результате пострадали 10 пассажиров «Мерседес Спринтер». Обстоятельства автомобильной аварии устанавливаются», – рассказали в полиции.

Как сообщал «Новый День», двое подростков и 10 взрослых пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Богучарском районе Воронежской области. Грузовик не пропустил машину с пассажирами, и ее отбросило на КамАЗ.

Днем позже в Ростовской области три человека погибли, еще трое попали в больницу с травмами после аварии с участием микроавтобуса и фуры. Пьяный водитель фуры Volvo не справился с управлением и протаранил микроавтобус Mercedes, в котором находилось 17 человек.

Калуга, Наталья Рязанова

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