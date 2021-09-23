Саратовская школьница лечила депрессию и допилась до комы

Девочка-подросток в коме поступила в больницу города Вольск Саратовской области. Медики выяснили, что ребенок отравился алкоголем. Пациентке всего 12 лет, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи начали доследственную проверку и выясняют обстоятельства, при которых школьница пила спиртное. Они же проверят условия жизни ребенка в семье.

По данным местной комиссии по делам несовершеннолетних, пострадавшая школьница и ее 14-летняя подружка решили вылечить себя от депрессии. Они достали самогон и, пока родителей не было дома, выпили спиртное.

Именно старшая подружка рассказала взрослым, что случилось. Мать отравившейся школьницы оштрафовали на полторы тысячи рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию, пишет «Вольская жизнь».

Напомним, в начале сентября в одном из домов деревни Луговое Ивановской области полиция нашла мертвыми 40-летнюю женщину и ее дочь 16 лет. Следователи выяснили, что женщина с дочерью были в гостях и там пили алкоголь. А когда им стало плохо, решили не вызывать скорую и занялись самолечением.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 23.09.21

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