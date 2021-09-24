Пермский стрелок пришел в сознание, но сослался на амнезию

Устроивший стрельбу в университете Перми студент пришел в сознание, сообщили в краевом Минздраве. Но пока не может давать показания.

По данным телеграм-канала Mash, подозреваемый говорит невнятно. Он заявил, что ничего не помнит, даже не знает, есть ли у него родители. Стрелок настаивает, что у него амнезия, и он не помнит события последний дней.

Врачи отметили, что состояние пациента улучшилось, но остается тяжелым, передает ТАСС.

Число пострадавших при нападении на Пермский университет увеличилось до 47 человек. Пострадавшие обращаются за медпомощью, даже с мелкими травмами. 12 человек остаются под наблюдением врачей, семеро тяжелых пациентов проходят лечение в Москве, рассказала глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

«Количество обратившихся каждый день прибавляется. 12 человек находятся в стационаре. Вчера один пациент выписан в удовлетворительном состоянии», – цитирует министра РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», 20 сентября студент первого курса устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского университета. В результате были убиты шесть человек и несколько ранены. Позже число пострадавших увеличилось до 28 человек.

Стрелку предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты определят, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия.

Пермь, Сентябрь, Наталья Рязанова

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