В турецких помидорах обнаружили вирус коричневой морщинистости

Специалисты Россельхознадзора выявил в помидорах и фруктах, поставляемых из Турции, вирусы, в том числе карантинные для России и стран ЕАЭС. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Накануне стороны провели переговоры с участием главного управления продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции.

«Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2021 году в общей сложности подтверждено 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, добавили в пресс-службе.

В свою очередь турецкая сторона пообещала, что приложит все усилия для обеспечения поставки безопасных товаров при последующих поставках.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 24.09.21

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