В Красноярске суд арестовал студента за подготовку нападения на техникум

Центральный районный суд Красноярска взял под стражу студента из Краснотуранского района. Его подозревают в подготовке к массовому убийству в одном из учебных заведений.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября в отношении студента Южного аграрного техникума», – сообщили в Красноярском краевом суде.

Дело возбуждено о покушении на убийство. По версии следствия, у студента был конфликт с однокурсниками, который он намеревался решить с помощью самодельного оружия, которое у него нашли при обыске.

Ранее днем в Тюмени задержали студента колледжа, который пришел на учебы с оружием для страйкбола. Имитация огнестрельного оружия изъята, а студент давал объяснения полиции.

Как сообщал «Новый День», 20 сентября студент вуза в Перми принес с собой дробовик и расстрелял людей на территории университета. Шесть человек погибли, 47 получили различные травмы.

Красноярск, Сентябрь, Наталья Рязанова

Красноярск, Сентябрь. Другие новости 24.09.21

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