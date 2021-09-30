Во Франции три чеченца оказались в больнице с огнестрельными ранениями

Во Франции трое молодых людей чеченского происхождения были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает LCI.

Стрельба произошла накануне днем во французском Нанте. Пострадали трое молодых людей в 18-19 лет.

Отмечается, что одному пуля попала в грудную клетку. Другой получил огнестрельное ранение в лопатку, также у него был прострелены ноги, как и у третьего пострадавшего. Всех их отправили в Университетскую больницу.

Полиция проводит расследование. На месте произошедшего обнаружили 20 девятимиллиметровых гильз. Позже к западу от Нанта нашли сгоревший автомобиль, который, предположительно, был замечен на месте перестрелки.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 30.09.21

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