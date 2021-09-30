российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 октября 2021, 15:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Во Франции три чеченца оказались в больнице с огнестрельными ранениями

Фото: Pixabay

Во Франции трое молодых людей чеченского происхождения были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает LCI.

Стрельба произошла накануне днем во французском Нанте. Пострадали трое молодых людей в 18-19 лет.

Отмечается, что одному пуля попала в грудную клетку. Другой получил огнестрельное ранение в лопатку, также у него был прострелены ноги, как и у третьего пострадавшего. Всех их отправили в Университетскую больницу.

Полиция проводит расследование. На месте произошедшего обнаружили 20 девятимиллиметровых гильз. Позже к западу от Нанта нашли сгоревший автомобиль, который, предположительно, был замечен на месте перестрелки.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 30.09.21

СМИ: вице-президент Сбербанка Марина Ракова сбежала от следствия. / Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы. / Суд вынес обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

На Балканах зарождается новое албанское государство

В Черногории задержан экс-глава Росалкогольрегулирования

Приштинские силовики пытаются сорвать договоренности о приграничном перемирии

Косовский спецназ устроил новую провокацию на административной границе с Сербией

Биржевые цены на газ в Европе достигли нового рекорда

«Грубое и циничное нарушение»: МИД России оценил ситуацию с приграничным конфликтом между Сербией и Косово

Во Франции ковид-паспорта начали требовать у подростков с 12 лет

МИД России: США втягивают Молдавию в НАТО, осложняя урегулирование приднестровского конфликта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа, Чечня,