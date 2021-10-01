ФСБ: задержан игиловец*, готовивший теракт в Карачаево-Черкесии

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии. Атаку на сотрудников правоохранительных органов готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, он задержан.

По информации центра общественных связей ФСБ, в подготовке нападения на силовиков подозревается 20-летний житель Кабардино-Балкарии, действовавший по указанию боевиков ИГ* (террористическая организация запрещена в РФ).

У задержанного изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельной бомбы. А в его мобильном телефоне обнаружена переписка с террористами.

На допросе задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к теракту» (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и статье «участие в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

* запрещенная в России террористическая организация

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.10.21

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