Опубликовано «Досье Пандоры» об офшорных схемах сотен чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса: в списке 46 россиян

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «Досье Пандоры» (Pandora Papers) , в котором говорится о причастности ряда мировых лидеров, чиновников и звезд шоу-бизнеса к офшорным схемам.

Над составлением досье работали более 600 журналистов из 150 СМИ в разных странах мира. Они проанализировали порядка 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. В досье, в частности, фигурируют бывший премьер Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II, президент Кении Ухуру Кениата, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, глава Азербайджана Ильхам Алиев, певец Хулио Иглесиас, Шакира и супермодель Клаудия Шиффер. Там также приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о россиянах.

Из российских граждан в документах упоминаются гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев, глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие.

Так в расследовании ICIJ утверждается, что семья Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей. В числе прочего, речь идет о 85-метровой яхте Valerie и вилле в испанской Марбелье. При этом сам Чемезов находится под санкциями Евросоюза и не имеет право приезжать в Европу, но его дети регулярно отдыхают на курортах Монако, Ибицы и Испании. По данным, журналистов, приемная дочь главы «Ростеха» Анастасия Игнатова и его теща Людмила Рукавишникова владеют компанией с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, которая в 2014 году приобрела Holytown Limited, фирме принадлежит вилла в Марбелье. «Известные бизнесы Игнатовой и Рукавишниковой никак не позволяют понять, откуда у бабушки и внучки взялось в офшорах 22 млрд рублей», – отмечают журналисты.

Кроме того, в досье фигурируют родственники главы находящейся под санкциями ЕС госкомпании «Транснефть» Николая Токарева, являющегося сослуживцем по КГБ президента РФ Владимира Путина. Дочь и зять Токарева получили гражданство Кипра в 2014 году, через три месяца после введения штрафных мер Евросоюза в отношении «Транснефти», сообщает ICIJ. Зять Токарева Андрей Болотов, скрываясь за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти», по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью Токарева Майей Болотовой он приобрел квартиры в элитных комплексах в центре Москвы.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст является единственным акционером компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах, которая стала крупнейшим акционером зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады Moscow Dvorik Ltd. По утверждению журналистов, кипрский банк RCB, одним из главных акционеров которого является российский ВТБ, «предоставил офшорной компании Эрнста более 16 млн долларов под залог ее же собственных акций», при этом участие Эрнста в этом тщательно скрывалось. Зарегистрированная таким образом компания «участвует в грандиозном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров». «Эрнст стал секретным партнером в сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве», – говорится в «Досье Пандоры».

В свою очередь сам Эрнст заявил, что никогда не скрывал участие в проекте, при этом ничего противоправного не совершал. Он отметил также, что сделка вовсе не была компенсацией за его работу во время Олимпийских игр 2014 года. «Я не совершал никаких противоправных действий... Я не совершаю их сейчас и не собираюсь. Так меня воспитали родители», – приводятся на сайте ICIJ слова гендиректора «Первого канала».

Помимо прочих в досье также упоминаются близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, глава президентской администрации Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в организации утечки секретных данных, прокомментировал появление досье. «Юмористическая сторона этой очень серьезной истории заключается в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разорение, и по-прежнему защищают их с помощью стикера с пометкой «не сливать»», – написал Сноуден в твиттере.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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