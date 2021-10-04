«Ничего особенного там нет»: в Кремле оценили «досье Пандоры»

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что кремлевская администрация не нашла ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры» об офшорных активах мировых политиков, чиновников и звезд шоу-бизнеса. По его словам, эти сведения основываются «непонятно на чем» и поэтому не могут быть основанием для проверок.

«Честно говоря, мы там не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – заявил пресс-атташе Кремля журналистам.

«Пока непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего, вызывающего вопросы, непонятно, как можно этой информации доверять», – продолжил Песков, отметив, что Кремлю хорошо известна работа авторов расследования – Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ): «Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию».

Представитель Кремля добавил, что «единственное, что действительно бросается в глаза, – это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лагуной – это, конечно, Соединенные Штаты».

Ранее ICIJ, финансируемый одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «Досье Пандоры» (Pandora Papers) , в котором говорится о причастности ряда мировых лидеров, чиновников и звезд шоу-бизнеса к офшорным схемам. В досье содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и 400 чиновниках из почти 100 стран. Там также приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о россиянах. Всего в списке фигурируют 46 россиян, в том числе глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, руководитель Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев и другие.

Москва, Наталья Петрова

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