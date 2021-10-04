«В этом нет ничего противозаконного»: премьер-министр Чехии признался в участии в офшорной схеме

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш действительно купил недвижимость на Лазурном берегу Франции через офшорные компании, однако, по его словам, в такой схеме не было ничего противозаконного. Чешская полиция занимается проверкой информации, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в «Досье Пандоры».

В публикации фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В досье утверждается, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 млн долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году. Замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.

«Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП, подразделение полиции) будет заниматься проверкой, причем не только в отношении премьера Чехии, но и всех граждан Чехии, которые приводятся в данном деле», – говорится в сообщении чешской полиции.

Накануне сам Бабиш написал в твиттере, что никогда не делал ничего противозаконного, а «Досье Пандоры» представляет собой попытку повлиять на результаты предстоящих 8-9 октября парламентских выборов в Чехии.

Сегодня премьер-министр сообщил чешскому телевидению, что купил недвижимость на Лазурном берегу Франции через сеть оффшорных компаний. По его словам, сделка была рекомендована риэлтором. При этом Бабиш подчеркнул, что выбранная им процедура покупки 16 объектов недвижимости не подходит для политиков, а 12 лет назад он не занимался политикой.

Премьер положительно оценил то, что чешская полиция проверит «Досье Пандоры». «Это будет то же самое, что и та выдуманная история с облигациями, в которой я подтвердил законность своего дохода. Тогда стало ясно, что я был прав и не сделал ничего плохого», – добавил политик.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что кремлевская администрация не нашла ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры» об офшорных активах мировых политиков, чиновников и звезд шоу-бизнеса. По его словам, эти сведения основываются «непонятно на чем» и поэтому не могут быть основанием для проверок.

Прага, Зоя Осколкова

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