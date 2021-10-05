Подозреваемый в тройном убийстве в Оренбуржье признал вину

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области признал свою вину. Следователи возбудили еще несколько уголовных дел: об изнасиловании, поджоге и угоне автомобиля.

В Гайский городской суд Оренбургской области подано ходатайство о взятии под стражу Александра Лазарева, которого задержали за тройное убийство. В материалах указано, что во время допроса подозреваемый признал вину, сообщили в пресс-службе суда.

«Как указывает следствие в своем ходатайстве об избрании меры пресечения, в ходе допроса он раскаялся и дал изобличающие себя показания», – цитирует представителя суда «Интерфакс».

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что задержанный сотрудничает со следствием. Он не отказывался от допроса и дал показания по существу, рассказали в ведомстве. Лазарев стал фигурантом еще нескольких уголовных дел.

«Установлены признаки дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела. Об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийством, в том числе в отношении несовершеннолетней, поджоге с причинением значительного ущерба, угоне», – говорится в сообщении СКР.

Как сообщал «Новый День», утром 30 сентября после пожара в квартире многоэтажного дома в городе Гае спасатели нашли тела двух девушек. Еще одну погибшую они нашли во дворе дома. Девушки учились в местном медицинском колледже, одна из них была несовершеннолетней.

Следователи заподозрили ранее судимого мужчину, который был задержан вечером 3 октября. Подозреваемый угнал машину и спрятался на территории детского сада.

Гай, Наталья Рязанова

Гай. Другие новости 05.10.21

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