Угнал машину и прятался в детском садике: подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбуржье задержали

Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в городе Гае. Преступник угнал автомобиль и пытался скрыться на территории детского сада.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого, 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева, задержали в Орске. Он пытался уйти от погони на угнанном автомобиле ВАЗ, совершая опасные маневры. Затем преступник бросил машину и хотел скрыться на территории детсада, где и был задержан.

«В настоящее время задержанный доставлен в МУ МВД России «Орское», откуда будет передан в следственные органы для проведения с ним необходимых следственных действий», – добавила Волк.

Как ранее сообщал «Новый День», 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома чуть позже нашли еще один труп с похожими ранениями. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование продолжается.

Орск, Зоя Осколкова

Орск. Другие новости 04.10.21

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