Убийца трех девушек под Оренбургом совершил изнасилование после выхода из колонии

Александр Лазарев, которого обвиняют в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области, признался в изнасиловании. Он совершил преступление спустя всего месяц после выхода из колонии. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики регионального СУ СКР Дмитрий Анненков.

«Параллельно в ходе расследования мы установили еще одно покушение: изнасилование было им совершено. Он же освободился в июле текущего года и уже в августе совершил еще одно изнасилование, которое просто было латентным – потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять. Во всяком случае, в последних своих показаниях [обвиняемый] сообщал, что был не против ее убить, но просто не сложились обстоятельства», – сказал Анненков в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

Лазарев не был знаком с девушками, которых убил в ту ночь. «Он абсолютно посторонний для них был человек, ни что в этот вечер их связать не должно было, он увидел их на улице, проживал недалеко от дома потерпевших, просто их заметил, так звезды сошлись», – пояснил криминалист.

Преступник пытался скрыть следы с помощью пожара, который устроил в квартире убитых им девушек. Осмотр места преступления длился более суток, и в нем участвовали пятеро криминалистов. Испачканную кровью одежду подозреваемого нашли в лесу неподалеку.

Лазареву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ: «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней», «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «Неправомерное завладение автомобилем».

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 09.11.21

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