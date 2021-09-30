Под Оренбургом после тушения пожара обнаружили тела трех убитых женщин

В городе Гае Оренбургской области неизвестные убили трех женщин, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли квартиру. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, пожар в квартире дома по улице Молодежной потушили около пяти утра и обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома чуть позже нашли еще один труп с похожими ранениями.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления», – добавили в СКР.

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 30.09.21

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