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Воскресенье, 3 октября 2021, 11:48 мск

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Следователи установили подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области. Им оказался ранее судимый мужчина. Преступника разыскивают.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального следственного управления СК установили подозреваемого в убийстве трех молодых девушек. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена его личность», – сообщили в МВД.

Речь идет об уроженце Орска Лазареве Александре Вячеславовиче, 1991 года рождения. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает об этом человеке, связаться с полицией. Подозреваемый объявлен в розыск.

По данным местных СМИ, выяснить личность убийцы помогли новые улики – окровавленные вещи, найденные накануне возле водонапорной башни.

Как ранее сообщал «Новый День», 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома чуть позже нашли еще один труп с похожими ранениями. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Расследование продолжается.

Оренбург, Зоя Осколкова

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