В Турции задержали россиянина, который воюет за террористов

В Турции задержали гражданина России, разыскиваемого Интерполом. Его подозревают в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает Hürriyet.

По данным газеты, террориста задержали сотрудники сил безопасности Турции в Анкаре. Боевик причастен к совершению преступлений от имени ИГ* на территории Сирии.

Личность задержанного не раскрывается. Известно, что он разыскивался Интерполом по «красному уведомлению». Это означает, что в случае его поимки требуется немедленное задержание и экстрадиция.

Отмечается, что в доме, где скрывался террорист, были обнаружены более четырех тысяч долларов, восемь тысяч рублей и более 16 тысяч турецких лир, а также многочисленные цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности.

* террористическая организация, запрещенная законами РФ.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 07.10.21

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