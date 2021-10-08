Совфед проконтролирует расследование о пытках заключенных

Совет Федерации РФ будет контролировать ход расследования о пытках осужденных в местах заключения. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что к виновным должны быть приняты самые строгие меры.

«Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совфеде. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы», – цитирует сенатора РИА «Новости».

Клишас отметил, что сенаторы обсудят ситуацию с Генпрокуратурой и посоветуют включить обзор происходящего в отчет о состоянии законности за текущий год.

Как сообщал «Новый День», ФСИН и прокуратура проверяют сообщения о пытках в саратовской тюремной больнице для больных туберкулезом. Следственный комитет возбудил несколько дел о превышении полномочий и насильственных действиях сексуального характера со стороны сотрудников больницы.

Глава регионального УФСИН, а также руководство больницы сняты с должностей. Дела для расследования переданы в центральный аппарат СКР по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.10.21

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