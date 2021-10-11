Суд отпустил фигуранта дела об отравленном арбузе под домашний арест

Дезинсектор Антон Котов проведет время до конца следствия под домашним арестом. Мосгорсуд изменил меру пресечения обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки после ужина с арбузом.

Адвокат Андрей Сергеев обжаловал арест своего подзащитного и добился для него смягчения меры пресечения.

«Решение Пресненского суда Москвы было изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», – рассказал защитник РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», 9 сентября москвичка-пенсионерка и ее внучка умерли из-за сильного отравления. Обе накануне ели арбуз и почувствовали недомогание. Вместо обращения к медикам они занялись самолечением, и в больницу попали уже в тяжелом состоянии. Врачи не смогли их спасти.

Следствие выяснило, что 39-летний обвиняемый проводил обработку торгового помещения химикатами. Нарушение правил дезинсекции в магазине стало главной версией следствия. 15 сентября Котова арестовали.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.10.21

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