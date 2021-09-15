Дело об отравленном арбузе: следствие настаивает на аресте дезинсектора

Следственный комитет ходатайствует об аресте 39-летнего сотрудника компании, который может быть причастен к массовому отравлению арбузом, в результате чего двое человек скончались. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
Как сообщалось ранее, 9 сентября из квартиры жилого дома на Совхозной улице в Москве в профильные медицинские учреждения столицы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами. Известно, что перед отравлением пострадавшие ели арбуз, купленный в ближайшем магазине.
По данному факту было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.
В ходе расследования обстоятельств ЧП был задержан сотрудник частной компании, который проводил обработку торгового помещения химикатами.
В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, изучается и анализируется ранее изъятая документация. Назначено и проводится более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 15.09.21
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