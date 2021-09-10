Арбуз довел семью до реанимации и погубил двух человек

Два человека умерли, один оказался в реанимации после отравления арбузом в Москве. Скорая отказалась забирать их в больницу, пока состояние не стало тяжелым.

Вечером 8 сентября семья Ефремовых выбрала арбуз в качестве десерта. Отец семейства отказался от ягоды – он единственный, кто не пострадал. Утром бабушка, 15-летняя внучка и ее 38-летняя мать почувствовали сильное недомогание, тошноту.

По данным телеграм-канала Baza, бригада скорой в первый визит оставила женщин дома. Только вечером, когда всем троим стало значительно хуже, их увезли в больницу. Пенсионерка и подросток были уже в критическом состоянии.

Бабушка умерла вечером 9 сентября. 15-летняя девочка скончалась на следующее утро. Врачи смогли стабилизировать ее мать, она остается в реанимации.

Baza узнала, что арбуз куплен в одном из магазинов сети «Магнит». Руководство торговой сети заверило, что все партии ягод были проверены и признаны безопасными.

«Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», – рассказал представитель компании в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Магнит» начал внутреннее расследование.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.09.21

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