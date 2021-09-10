Прокуратура занялась смертельным отравлением арбузом в Москве

Столичная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате чего скончались пожилая женщина и ее 15-летняя внучка. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – отметили в прокуратуре. Проверку проводит Люблинская межрайонная прокуратура

Накануне три члена одной семьи – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были доставлены в одну из столичных больниц с отравлением. По сообщениям СМИ, накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз, купленный в магазине «Магнит».

Бабушка и внучка скончались. Состояние матери удалось стабилизировать, женщина остается в реанимации.

В торговой сети «Магнит» заявили, что ведут внутреннее расследование в связи с трагическим инцидентом. В компании при этом заверили, все партии арбузов, поставляемых в московский регион, были проверены и признаны безопасными.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.09.21

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