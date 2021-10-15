Под Саратовом полицейские обнаружили плантацию конопли в гараже

Житель Саратовской области оборудовал в гараже ферму по выращиванию конопли. Мужчина не стал скрывать, что растил наркотик для продажи.

Плантацию конопли сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гараже в городе Балаково. Хозяин гаража выкопал погреб, провел туда вентиляцию и повесил фитолампы, которые обеспечивали необходимую температуру.

«Полицейские изъяли 205 кустов каннабиса, а также 454 грамма высушенных листьев конопли. Хозяин гаража пояснил, что выращивал растения с целью сбыта», – сообщается на сайте МВД Медиа.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 15.10.21

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