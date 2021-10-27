«Не перекрыл газ и начал пилить трубу»: взрыв произошел в подмосковной пятиэтажке (ФОТО)

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске. Обошлось без пострадавших. Из пятиэтажки эвакуировали жильцов. Прокуратура начала проверку в связи с ЧП.

Инцидент произошел утром в среду в одном из домов в Железнодорожном проезде. Взрыв прогремел в квартире на пятом этаже. Взрывной волной выбиты окна, повреждена перегородка между кухней и залом, которая не является несущей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным спасателей, пострадавших нет.

Telegram: Фото с места взрыва газа в жилом доме в Красногорске

Как сообщает телеграм-канал «Красногорск», проведена эвакуация жильцов дома.

Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в пятиэтажке. В ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», – говорится в сообщении надзорного ведомства. На место выехал красногорский городской прокурор Игорь Арсеньев.

В городской администрации РИА «Новости» сообщили, что причиной ЧП стала несанкционированная врезка газового оборудования.

«Хозяин квартиры решил передвинуть газовую плиту на кухне. Договорился с мигрантом (которого он встретил у «Леруа Мерлен») о выполнении работ. Тот пришел, не перекрыл газ и начал пилить трубу. Бабахнуло. Чудом никто не пострадал», – уточняет телеграм-канал Shot.

Ранее сегодня сообщалось о взрыве в жилом доме в Улан-Удэ.

Накануне взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в подмосковном Видном. Никто не пострадал. Причиной взрыва стало «неосторожное использование жильцами газовой плиты», сообщает региональное управление СК РФ. Еще один взрыв бытового газа прогремел в жилом пятиэтажном доме в городе Балтийске Калининградской области, пострадал один человек.

Согласно статистике МЧС России, за два месяца – с начала сентября в России произошло почти 20 взрывов газа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.10.21

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