Суд заочно арестовал белоруса, опубликовавшего видео с пытками в саратовской колонии

Суд в Саратове заочно взял под стражу гражданина Белоруссии, который обнародовал видеозаписи издевательств и пыток осужденных в саратовской тюремной больнице. По версии полиции, мужчина незаконно завладел видеофайлами, пока сидел в колонии.

Постановление о заочном аресте Сергея Савельева вынесено 18 октября. Подозреваемый не присутствовал на суде, и у полиции появилась информация, что он покинул Россию. Сейчас следователи готовят документы, чтобы объявить подозреваемого в международный розыск, передает РИА «Новости».

По версии следствия, фигурант сам отбывал наказание в исправительной колонии в Саратовской области. С 2018 года по декабрь 2020-го он находился в туберкулезной больнице УФСИН России по Саратовской области. Там завладел «охраняемой законом компьютерной информацией», скопировал ее и передал третьему лицу «для распространения в СМИ».

Как сообщал «Новый День», ФСИН и прокуратура отправили в ИК-13 и тюремную больницу проверяющих. Поводом стало опубликованное правозащитниками видео с пытками и насилием в отношении осужденных. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о превышении полномочий и насильственных действиях сексуального характера. Расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата ведомства. Жалобы от заключенных на насилие продолжают поступать.

Саратов, Наталья Рязанова

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