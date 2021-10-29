Россиян предупредили о схемах обмана в WhatsApp

Мошенники используют две распространенные схемы обмана людей с помощью мессенджера WhatsApp, рассказал глава департамента противодействия мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Он посоветовал россиянам при малейшем подозрении прекратить общение.

Чаще всего злоумышленники выдают себя за официальные организации: банки, полицию. Они ставят соответствующий аватар и могут использовать официальный тон в переписке. Цель такого общения – выманить личные данные граждан или даже напрямую заставить пользователей мессенджера перевести деньги мошенникам.

При второй схеме злоумышленники используют рассылки, чтобы распространить вредоносное ПО. Граждане получают вместе с сообщением ссылку на ресурс, который создан для сбора личных данных.

Специалист посоветовал обращать внимание на все: некачественное изображением на аватаре, устаревший логотип или неправильные цвета.

«Если есть даже малейшее подозрение, что вам пишет мошенник, сами найдите официальные контакты организации, от имени которой с вами ведется общение, и самостоятельно свяжитесь с этой организацией», – посоветовал Алексей Сизов с беседе с агентством «Прайм».

Напомним, мошенники придумали новый способ использовать WhatsApp для обмана россиян. Они регистрируются на нескольких десятках сайтах МФО с помощью украденных персональных данных, чтобы на телефон гражданина пришло множество проверочных смс. Потом связываются по WhatsApp и обещают помочь в обмен на скриншот экрана с смс с проверочным кодом.

По данным ВЦИОМ, почти треть опрошенных россиян проводит в соцсетях или общается в мессенджерах более трех часов в день. Четверть опрошенных уделяет общению в сети час-два, 19% – полчаса, 16% – от двух до трех часов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.10.21

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