Наркодельцы выращивали коноплю на болоте под Волгоградом

Наркодельцы из Волгоградской области приспособились выращивать коноплю на болоте. Об этом сообщает МВД.Медиа.

По данным правоохранителей, двое ранее неоднократно судимых жителей Волгоградской области культивировали коноплю на протяжении лета и осени. Местом для выращивания наркотического растения они выбрали болото. В труднопроходимой и скрытой от посторонних глаз местности оперативники обнаружили двухсотлитровые бочки с коноплей.

«В ходе спецоперации, проведенной при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Волгоградской области, наркоагрономы были задержаны. При обыске по месту проживания одного из подозреваемых обнаружено и изъято почти 10,5 кг марихуаны», – сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 02.11.21

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