Полиция ищет участников массовой драки со стрельбой в Домодедово

Вечером 6 ноября в подмосковном Домодедово произошла массовая драка. По словам очевидцев, в потасовке участвовали не менее 20 человек, от места стычки слышалась стрельба.

Очевидцы опубликовали кадры потасовки в соцсетях. На видео запечатлены более 20 человек, колотящих друг друга по неустановленным пока причинам. Когда дерущиеся сошлись «стенка на стенку», кто-то из участников выстрелил из травматического оружия.

Полиция тщательно изучает видео и устанавливает личности участников конфликта, рассказали в подмосковном главке МВД. Они же проверяют обстоятельства и причины потасовки.

Областная прокуратура поставила на контроль действия полиции по этому случаю. «Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедово», – пояснили в ведомстве.

Напомним, после волны массовых драк в столичном регионе, в том числе с участием мигрантов, в Госдуме задумались об ужесточении наказания за хулиганство, как обычно классифицируются действия участников потасовок. Штраф за однократное нарушение предложено увеличить в пять раз – до пяти тысяч рублей.

Домодедово, Наталья Рязанова

Домодедово. Другие новости 07.11.21

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