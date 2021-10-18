Массовая драка с участием мигрантов в Москве: задержано более 20 человек

На севере Москвы в районе Коптево полиция задержала 23 участников очередной массовой драки с участием трудовых мигрантов. Есть пострадавшие, один из которых госпитализирован с ножевым ранением, передает «Рен ТВ».

По предварительным данным, во время распития спиртного словесная перепалка переросла в массовую драку. В конфликте участвовали как приезжие, так и россияне. Среди задержанных есть сотрудники ГБУ «Жилищник».

В ходе доследственной проверки полиция решит вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, 15 октября в столице также произошла массовая драка выходцев из Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в августе в Москве произошло несколько массовых драк между мигрантами. По данным мэрии, за последние месяцы в отношении гастарбайтеров было возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек.

Москва, Мария Соколова

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